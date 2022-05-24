Экс-президента Игоря Додона увезли из дома, где на протяжении дня проходил обыск. Задержание сопровождалось протестом сторонников, которые скандировали: «Свободу/мы не сдадимся». Также на протест собрались люди, которые скандировали, что он должен сидеть в тюрьме.
К дому Додона прибыл специальный микроавтобус.
Недавно завершился обыск, прокуроры предъявили экс-президенту Игорю Додону постановление о его задержании на 72 часа и увезли в СИЗО., сообщают журналисты kp.md. В какое?
- Он будет находиться в камере СИЗО, расположенного в Управлении полиции Кишинева по адресу - Тигина, 6. - сообщила "КП" в Молдове пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Керпек. - Камеры в СИЗО с евроремонтом, но там спартанские условия - умывальник, туалет, койка, стол, - рассказал нам один из руководителей столичной полиции. - В душ можно ходить ежедневно, кормят три раза в день. - Кормят хорошо? - Еду привозит кейтеринговая компания. первое, второе, третье, обязательно мясо или рыба, чай. Еда хорошая. Можно получать и посылки из дома, но только с разрешения следователя. Сидеть Игорь Додон, как ВИП-задержанный, будет в одиночной камере.
Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст.1812 (признание финансирования политической партии преступной организацией), ст.337 (предательство Родины) и ст.330/2 (незаконное обогащение).
Отметим, 24 мая примерно в 6-7 утра к Додону домой нагрянули правоохранители. В прокуратуре же сообщили, что в обыске участвуют офицеры Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности. Также там отметили, что в деле идет речь о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией. Днем члены и сторонники Партии социалистов (ПСРМ) устроили протест перед зданием парламента. Исполнительный секретарь формирования Влад Батрынча заявил, что обыск у Додона — «политическое шоу», а власть старается запугать оппозицию. В свою очередь в правящей партии PAS отметили, что «поддерживают независимую юстицию».
Песков: В Кремле встревожены преследованием Додона, но это внутреннее дело Молдавии
В Кремле встревожены применением «практики преследования» в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона, в доме которого проходят обыски. Об этом заявил сегодня, 24 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что ситуация с лидером молдавских социалистов — внутреннее дело РМ, сообщает eadaily.com.
«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых. Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений с РФ, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены», — сказал Песков.