Комендантский час в Одессе и области будет действовать с 25 мая по-новому. Он будет начинаться в 23:00 и продлится до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского горсовета.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа", - говорится в сообщении.
До изменений комендантский час действовал в регионе с 22:00 до 05:00.
Как будет действовать Так, с 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часа 00 минут до 05 часов 00 минут.
Что запрещено Отметим, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также необходимо соблюдать светомаскировку.
Напомним, что в Донецкой области также сократили продолжительность комендантского часа. С 23 мая он действует с 21:00 до 05:00. rbc.ua