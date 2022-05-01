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Одесса и область сокращает комендантский час

Одесса и область сокращает комендантский час

Комендантский час в Одессе и области будет действовать с 25 мая по-новому. Он будет начинаться в 23:00 и продлится до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского горсовета.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа", - говорится в сообщении.

До изменений комендантский час действовал в регионе с 22:00 до 05:00.

Как будет действовать
Так, с 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часа 00 минут до 05 часов 00 минут.

Что запрещено
Отметим, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также необходимо соблюдать светомаскировку.

Напомним, что в Донецкой области также сократили продолжительность комендантского часа. С 23 мая он действует с 21:00 до 05:00.
rbc.ua
  • Сегодня, 20:14
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