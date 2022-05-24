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Специалист перечислила безвредные для здоровья удобрения

Специалист перечислила безвредные для здоровья удобрения

Химические азотные удобрения повышают риск развития тяжелых заболеваний. Поэтому при выращивании продуктов лучше использовать альтернативные варианты. Об этом сообщила член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова «Вечерней Москве».

По словам специалиста, азот скапливается в продуктах и может привести к онкологическим заболеваниям, передает gazeta.ru.

«Есть органоминеральные удобрения очень хорошие, органические удобрения. Можно использовать компост или даже вообще обойтись без удобрений», — объяснила специалист.

По ее словам, для выращивания продуктов также подойдут зеленые удобрения, которые можно сформировать самостоятельно. Например, если использовать сорняки, одуванчики и крапиву, то получится абсолютно безвредное для здоровья удобрение. Все эти растения следует порубить в ведре и залить водой. Чтобы уменьшить запах, нужно добавить корку банана.

«Зеленое удобрение сбраживается от пяти дней до недели, его надо плотно закрыть, поставить в тепло и в тень. Можно периодически помешивать дня через три-четыре. Когда оно будет готово, его разводят в пропорции 1 к 20, минимум — 1 к 10. В чистом виде его применять ни в коем случае нельзя, обязательно нужно разбавлять», — предупредила Жашкова.
gazeta.ru
  • Сегодня, 20:19
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