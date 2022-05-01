Перевозить через границу медикаменты, выдаваемые по рецепту, разрешается только в количествах, назначенных врачом. А количество безрецептурных лекарств не должно превышать количества, необходимого для лечения во время поездки.
Соответствующие уточнения сделала пресс-секретарь Таможенной службы Татьяна Богдан-Шомпол, сообщает point.md со ссылкой на ipn.md
В рецепте, выданном медицинским учреждением, должны быть указаны наименование лекарственного средства, способ и продолжительность его приема.
С начала года выявлено пять случаев незаконного провоза лекарств, в том числе сокрытия психотропных препаратов среди личных вещей и их недекларирования. Согласно нормам молдавского законодательства ввоз в страну таких веществ квалифицируется как контрабанда и может караться лишением свободы на срок до 8 лет.
Список наркотиков и психотропных веществ утверждается правительством Республики Молдова. В эту категорию входят такие препараты, как модафинил, алпразолам или трамадол.
Таможенная служба также рекомендует лицам, путешествующим воздушным транспортом, проконсультироваться с представителями авиакомпании о правилах провоза медикаментов или возможных ограничениях на их провоз.
Для получения дополнительной информации можно позвонить на информационную линию Таможенной службы: +373 22 78 8888. Также можно отправить письмо на адрес электронной почты службы: callcenter@customs.gov.md.