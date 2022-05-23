Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики установило личность человека, который пытался 13 мая 2022 года поджечь военкомат в Тирасполе. Поджигателем оказался 46-летний житель Кишинёва по имени Александр. Фамилию ведомство не раскрывает. Сообщается, что этот мужчина часто бывал в Приднестровье. У него есть подруга, проживающая в селе Ближний Хутор, сообщает NewsPMR.Com
«Александр в Молдове получил условный срок за хулиганство. В поле зрения спецслужб Молдовы попал, когда его задержали за наркотики. В обмен на сотрудничество Александру обещали делу ход не давать. Прикрепили за ним куратора из молдавских спецслужб – Ивана (Иона)», - сообщили в МВД ПМР.
Первыми заданиями для Александр от молдавских спецслужб были сфотографировать тираспольский военкомат снаружи, потом – внутри. За каждое из заданий агент получал от куратора 500-600 лей – заправить машину.
По его словам, к поджогу военкомата привлёк знакомого из Кишинёва. За исполнение этой диверсии получил на двоих 1 500 лей.
Благодаря собранным данным и видео системы «Безопасный город» следствием причастность Александра к поджогу подтверждена.
Так, участники поджога горючую смесь сделали самостоятельно – в доме на Ближнем Хуторе, где живет подруга Александра. На столичном рынке «Спутник» купили полтора литра ацетона, а бензин слили с машины.
В три часа ночи 13 мая 2022 года сообщники отправились на «задание». Когда проезжали мимо кладбища в с. Ближний Хутор, решили проверить, как работает «коктейль Молотова». Подожгли и бросили одну из бутылок. Поэтому поначалу и была ошибочная версия, что диверсанты хотели поджечь нефтебазу.
Перед попыткой поджога диверсанты колесили по Тирасполю и присматривали месторасположение блокпостов. Когда доехали до военкомата, машину оставили на улице Пушкина и пешком спустились к месту диверсии и осуществили задуманное – всего бросили три бутылки. Вся операция заняла не более четырех минут. Потом бросились к машине, на которой уехали с места преступления. Поджог здания был замечен дежурными учреждения, которые огонь потушили.
Один из поджигателей военкомата получил ожоги кистей рук. Задержанный дал показания, что его сообщник показывал волдыри от ожогов на руках.
Действия задержанного Александра уголовное законодательство Приднестровской Молдавской Республики квалифицирует как теракт и диверсия, относятся к категории особо тяжких преступлений. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.