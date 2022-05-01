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В Приднестровье снизили уровень опасности с "красного" на "жёлтый"

В Приднестровье снизили уровень опасности с "красного" на "жёлтый"

Президент Приднестровья Вадим Красносельский принял решение о снижении уровня террористической опасности на территории республики с высшего «красного» на «желтый». Соответствующее сообщение было размещено сегодня, 25 мая, на официальном сайте главы государства.

В подписанном сегодня президентском указе перечислены актуальные, соответствующие обстановке меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Напомним, критический уровень угрозы был введен на две недели 26 апреля после серии терактов: обстрела из гранатометов здания Госбезопасности в центре Тирасполя, подрыва антенн телерадиокомплекса в селе Маяк и удара беспилотников по воинской части. Во время инцидентов никто не пострадал, частично были повреждены инфраструктурные объекты. В рамках регламента по обеспечению безопасности был отменен военный парад и шествие в День Победы, населенные пункты окружили блокпастами, а административные здания взяли под усиленную охрану.

Позже «красный код» был продлен еще на 15 дней. В этот период были совершены еще две диверсии. Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в нефтебазу, а позже аналогичным образом пытались сжечь здание Республиканского военкомата. Разрушений и пострадавших на обоих объектах не было.

По словам Вадима Красносельского, в первых трех случаях следы исполнителей вели на Украину, а в последнем — в Кишинев. Он пообещал, что все теракты будут раскрыты.

  • Сегодня, 09:15
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