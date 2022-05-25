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Однако конфуз : перевёрнутые флаги Украины в Пентагоне

Однако конфуз : перевёрнутые флаги Украины в Пентагоне

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание по украинскому вопросу в формате видеоконференции. Его выступление проходило на фоне перевернутых флагов Украины. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны США, сообщает radiosputnik.ria.ru

На кадрах видно, что шеф Пентагона Остин выступает на фоне перевернутых флагов Украины.

В онлайн-совещании участвовали представители 44 стран. Они обсудили международное финансирование Украины и потребности ВСУ в вооружении.

Как сообщает издание Business Insider, глава Минобороны США ранее встречался с украинским коллегой, в тот момент флаги Украины висели правильно.
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
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