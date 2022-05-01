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Украинские беженцы тратят $2 млд в месяц - СМИ

Украинские беженцы тратят $2 млд в месяц - СМИ

Украинские беженцы тратят значительные суммы за рубежом. Так, в апреле, беженцы из Украины потратили по меньшей 2 миллиарда долларов, пишет Forbes Украина со ссылкой на данные Нацбанка, предоставленные представителем Украины во Всемирном банке Романом Качуром.

«Получается, наши беженцы – не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы, активно поддерживающие европейскую индустрию гостеприимства», – говорит Качур, пишет economistua.com

По данным НБУ, 80% средств с израсходованных в апреле $2 млрд – это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и обналичивание.

Больше всего средств, рассчитываясь карточками, украинцы тратили на:
17% – оплату в продуктовых магазинах/супермаркетах;
11% – покупку непродовольственных товаров;
8% – оплату гостиниц;
5% – операции на АЗС;
4% – расчеты в заведениях питания.

По данным Forbes, еще около 45 млн долларов украинцы тратят на услуги мобильной связи — в среднем по $12.

При этом отмечается, что около $12 млн в месяц беженцы экономят, благодаря гуманитарной помощи и специальным предложениям операторов.

По прошлогодней статистикой зарубежных расходов, то можно увидеть 3-4-кратный рост.

Если сравнить с «Во второй половине 2021 года украинцы рассчитывались в сетях банков-нерезидентов на $500-700 млн ежемесячно. Еще до $50 млн снимали в банкоматах наличными», – комментирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

«Учитывая количество беженцев, получается, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран по $400 в месяц», – посчитал Качур.

А согласно расчетам НБУ, каждый украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате.
  • Сегодня, 10:16
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