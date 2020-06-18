Сегодня во всех школах республики прошли традиционные школьные линейки, посвящённые празднику Последнего звонка.
Всего в этом году обучение в общеобразовательных школах Приднестровья завершили 6439 человек. Среди них девятые классы окончили 4217 школьников, одиннадцатые – 2222 юных жителя республики.
В Министерстве просвещения ПМР сообщили, что с золотыми медалями школу окончили 285 школьников, с серебряными - 101 человек. Наибольшее количество наград у тираспольчан (104), на втором месте юные жители Бендер (75), на третьем выпускники из Рыбницы (74).
В нынешнем году общеобразовательные школы республики посещало более 45 тысяч детей.