Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну утверждает, что цена на газ, запрошенная сегодня компанией Moldovagaz, «немного завышена». Заявления прозвучали во время передачи Secretele Puterii на Jurnal TV, сообщает noi.md.
В то же время Андрей Спыну считает, что между требованием Moldovagaz повысить тариф на газ и задержанием Игоря Додона нет никакой связи.
«Я не хочу проводить эту связь, я думаю, что связи нет. Цена закупки газа указана в контракте, подписанном между Moldovagaz и "Газпромом". Большая проблема в том, что из-за конфликта в Украине у нас сложилась такая ситуация на рынке энергоресурсов, из-за которой закупочная цена у "Газпрома" такая высокая. В нормальной ситуации такого быть не должно», — подчеркнул министр.
Компания Moldovagaz подала в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам на 2022 год. Согласно представленному проекту расчетов, тариф на природный газ, поставляемый из распределительных сетей низкого давления, предлагается повысить с 14,06 лея до 22,22 без НДС за тысячу кубометров или на 58,1% больше. С НДС это будет 24,07 лея.
По словам представителей Moldovagaz, основным фактором, вызвавшим необходимость пересмотра тарифов, является значительный рост закупочных цен.
«Это решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит полностью покрыть покупную цену и, таким образом, обеспечит выполнение договорных условий оплаты в отношении поставщика природного газа», — говорится в сообщении Moldovagaz. По расчетам Moldovagaz, новые тарифы должны вступить в силу с 1 июня 2022 года. Тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждает НАРЭ на открытом заседании.
Андрей Спыну заявил, что власти страны выступают за пересмотр условий сделки с компанией «Газпром». Речь идет о пункте об оплате.
«Мы постараемся выяснить, сможем ли мы в рамках переговоров с „Газпромом“ пересмотреть условия оплаты, потому что проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты. Если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», — заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV, сообщает eadaily.com
На сегодняшний день закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае республика закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле — платила 1194 доллара.
«Мы хотим диверсификации, если выгоден контракт с „Газпромом“, то мы согласны продолжать. Если получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с „Газпромом“, то нам обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», — добавил Спыну.