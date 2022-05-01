Верховный Совет ПМР завершил работу над законопроектом по изменениям и дополнениям в республиканский бюджет этого года. Спикер Александр Коршунов, комментируя работу над этим документом, назвал законопроект долгоиграющим. Он отметил, что документ должен был поступить на рассмотрение парламентариев первого февраля, а принят в марте. Но из-за того, что депутаты получили его позже обычного, к тому же с большим количеством поправок (больше 100), законопроект превратился в объемный документ, с которым работали как представители профильного Комитета по экономической политике, так и представители Правительства ПМР и все депутаты Верховного Совета.
«Сложность была в том, что по ряду направлений не определены концепты на ближайшую среднесрочную перспективу и видение депутатов отличается по расходованию средств бюджета, по отношению бюджета к текущей ситуации с должностными лицами Правительства ПМР. В связи с этим достаточно серьезные дебаты были по тому, как сформировать подушку безопасности для бюджета», - отметил председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Как сообщила парламентская пресс-служба, изменения в республиканском бюджете этого года касаются прежде всего программ развития. Поправками парламентарии, представители Правительства ПМР, а также Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья корректировали перечень объектов и выделяемые суммы на них в рамках Фонда капитальных вложений и Дорожного фонда. Каждый пункт прорабатывался детально.
«Ситуация на внешних рынках, в мировой экономике, в соседних странах меняется. Меняются и условия предпринимательской деятельности, налоговые платежи, объем поступающих средств в доходную часть бюджета, меняются прогнозы по окончании года. В связи с этим необходимо формировать резервы. Депутатский корпус, депутаты Комитета по экономической политике были настроены на поиск формирования этой подушки безопасности, формирования резервов. К сожалению, по ряду вопросов мы не нашли общих позиций с Правительством ПМР, но по многим моментам нам удалось сформировать единую точку зрения. И заключается она в том, что мы в первую очередь погашаем кредиторскую задолженность перед организациями, перед экономическими агентами», - прокомментировал решение пленарного заседания председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Сложившаяся внешнеполитическая и экономическая нестабильность, отмечали парламентарии на пленарном заседании, требует постоянного анализа ситуации и определения бюджетных возможностей. Прежде всего продолжены будут работы на объектах, где они уже были начаты. А также те, где ремонт необходим в срочном порядке, считают депутаты Верховного Совета ПМР. Все эти объекты сохранены в программе капвложений.
Так, к примеру, продолжится постепенное преображение инфраструктуры Приднестровского госуниверситета и Республиканской клинической больницы в Тирасполе, столичной школы № 18, парка «Энергетиков» в Дубоссарах, парка Витгенштейна в Каменке, рыбницкой СДЮШОР гребли, Дома культуры сел Подойма и Катериновка и некоторых других объектов. В числе новых, но срочных - Республиканский дом ребенка, где необходима замена кровли и окон, а на ремонт системы отопления необходимы дополнительные почти два миллиона рублей. Также по целевым программам местных бюджетов все остатки остаются властям на местах, чтобы те, отметил спикер Александр Коршунов, могли использовать эти ресурсы на свои муниципальные программы.
«Мы предполагаем работу в течение двух-трех недель. Это время необходимо для формирования достаточно серьезного объема финансовых ресурсов, чтобы рисков по невыполнению социальных обязательств в 2022 году вообще не было. Для того чтобы пенсии, пособия, заработные платы были выплачены в полном объеме и в срок. Для депутатского корпуса это одна из основных задач в 2022 году. Ситуация действительно очень серьезная. Прогнозы, так скажем, негативные. Но мы, уверен, найдем решения, которые позволят обеспечить выполнение всех обязательств», - добавил спикер Александр Коршунов.
Сегодня на пленарном заседании парламентарии приняли во втором, окончательном чтении изменения и дополнения в Закон «О республиканском бюджете на 2022 год». Документ направлен на подпись Президенту.