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Адвокат Додона: Человека уже обвинили, остальное – дело техники

Адвокат Додона: Человека уже обвинили, остальное – дело техники

Уголовное дело в отношении бывшего президента Игоря Додона построено таким образом, что никто в судебной системе не осмеливается высказать другое мнение. Обвинение в незаконном обогащении может быть предъявлено любому. Заявления были сделаны адвокатом Додона Николаем Постурусу в эфире передачи Alternativa от 25 мая на канале TV8, передает noi.md

Адвокат сообщил, что защита готовится к возможному продлению 30-дневного срока содержания под стражей и что Додон уже допрошен по этому делу.

«Наша позиция, которая была оформлена в протоколе, заключается в том, что Додон не признает своей вины. Я четко заявил, что здесь больше политики, чем попыток докопаться до истины или восстановить справедливость. Это видно из принятых против него мер.

Например, задержание. Нам непонятно такое отношение к бывшему президенту, да и к любому другому человеку, в ситуации, когда он уже находится под следствием по другому делу. Человек не пытался покинуть страну, он открыто сказал, что останется здесь и будет отстаивать свою позицию», — заявил Постурусу.

По его словам, в СМИ идет процесс «демонизации и дегуманизации» Додона.

«Мы уже видим такое процесс: человека обвинили, а остальное — дело техники. Здесь много политики, и дело построено таким образом, что никто из работников юстиции не посмеет высказать отличное от этого мнение. Обвинение в незаконном обогащении может быть предъявлено любому прокурору и судье, которые пытаются выкрутиться из ситуации, нарисованной на политическом уровне», — считает адвокат.

Постурусу добавил, что структурирование преступления в данном случае — это игра на публику и «кнут», который может быть использован против кого угодно. Достаточно подозрения, что судья, чиновник или прокурор получил незаконно дом или что-то другое. Одного такого подозрения уже достаточно, чтобы прокуратура возбудила уголовное дело или кого-то задержала, считает Николае Постурусу.

Адвокат также пояснил, почему защита потребовала отвода прокурора по делу Петра Ярмалюка. По его словам, Ярмалюк — молодой прокурор, не имеющий необходимого опыта и компетенции для подобных дел. Его назначили руководителем группы, в которую входят десятки прокуроров, офицеров и следователей. При этом прокурор может быть связан с людьми из правящей партии.

По словам Постурусу, Ярмалюк появился в прессе рядом с нынешним министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну, и у Национального органа по неподкупности к нему есть «некоторые вопросы».

«В таком случае по делу бывшего президента должен быть назначен прокурор, в отношении которого не будет сомнений в его причастности к какой-либо политической партии», — сказал адвокат.

Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности провели во вторник, 24 мая, десять обысков в недвижимом имуществе и автомобилях, принадлежащих бывшему президенту страны Игорю Додон и нескольким посредникам.

Прокуратура сообщает, что экс-глава государства подозревается в финансировании политической партии преступной организацией, за что ему грозит не менее трех лет лишения свободы, измене Родине, за что грозит не менее 12 лет лишения свободы, и незаконное обогащение, которое наказывается до 7 лет лишения свободы.

Помимо Игоря Додона, были задержаны еще два человека, которые, по версии прокурора, пытались спрятать вещи и документы, а один из них «пытался уничтожить улики, проглотив их».

Сегодня суд столичного сектора Чеканы проводит рассмотрение ходатайства прокуроров о 30-дневном аресте бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Партия социалистов объявила о протестах в поддержу Додона у здания суда.
  • Сегодня, 09:34
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