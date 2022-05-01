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В Гагаузии выступили против парада ЛГБТ

В Гагаузии выступили против парада ЛГБТ

Народное собрание Гагаузии на своем заседании 25 мая приняло постановление "О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери)".

Депутаты НСГ выступили категорически против проведения фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдова Прайд". Депутат Петр Фазлы заявил, что НСГ "должно быть категорично в этом вопросе". Он отметил, что пропаганда нетрадиционных взаимоотношений между людьми "идет в ущерб нашим христианским устоям", пишет gagauzinfo.md

"Богом было провозглашено, что семья – это мужчина, женщина и дети. Мы должны следовать этому принципу: один родитель – мужчина, другой родитель – женщина", – добавил Петр Фазлы.

Депутат Григорий Кадын предложил более широко в этом году отметить в Гагаузии День семьи, любви и верности, пишет Sputnik.

Зампредседателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло подчеркнула, что власти автономии "однозначно поддерживают только традиционные семьи и традиционное воспитание".

"Если мы в очередной раз более масштабно проведем праздник семьи, любви и верности, это будет только плюс для наших семей", – отметила Олеся Танасогло.

По словам спикера НСГ Дмитрия Константинова, "по этому вопросу позиция всей Гагаузии, Исполкома и Народного собрания едина".

Ранее было объявлено, что с 13 по 19 июня в Кишиневе состоится фестиваль сообщества ЛГБТ. Мероприятие завершится маршем солидарности.
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