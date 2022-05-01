Народное собрание Гагаузии на своем заседании 25 мая приняло постановление "О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери)".
Депутаты НСГ выступили категорически против проведения фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдова Прайд". Депутат Петр Фазлы заявил, что НСГ "должно быть категорично в этом вопросе". Он отметил, что пропаганда нетрадиционных взаимоотношений между людьми "идет в ущерб нашим христианским устоям", пишет gagauzinfo.md
"Богом было провозглашено, что семья – это мужчина, женщина и дети. Мы должны следовать этому принципу: один родитель – мужчина, другой родитель – женщина", – добавил Петр Фазлы.
Депутат Григорий Кадын предложил более широко в этом году отметить в Гагаузии День семьи, любви и верности, пишет Sputnik.
Зампредседателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло подчеркнула, что власти автономии "однозначно поддерживают только традиционные семьи и традиционное воспитание".
"Если мы в очередной раз более масштабно проведем праздник семьи, любви и верности, это будет только плюс для наших семей", – отметила Олеся Танасогло.
По словам спикера НСГ Дмитрия Константинова, "по этому вопросу позиция всей Гагаузии, Исполкома и Народного собрания едина".
Ранее было объявлено, что с 13 по 19 июня в Кишиневе состоится фестиваль сообщества ЛГБТ. Мероприятие завершится маршем солидарности.