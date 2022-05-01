Индивидуальным предпринимателям и самозанятым лицам в Приднестровье упростят пользование налоговыми льготами. Пакет соответствующих законопроектов Верховный Совет принял в первом чтении, сообщает novostipmr.com
Льготы для предпринимателя, пользующегося упрощенной или патентной системой налогообложения, а также для самозанятых лиц будут устанавливаться не с момента, когда он подаст соответствующее заявление и подтверждающие документы, а с момента возникновения права на льготы.
Напомним, что в числе получателей этих льгот - дети-сироты до достижения 25-летнего возраста, члены многодетных семей, пенсионеры, инвалиды и ряд других категорий граждан.
Как отметил, комментируя итоги заседания для журналистов, председатель профильного комитета Верховного Совета ПМР Виктор Гузун, имеют место ситуации, когда люди просто не успевают воспользоваться этими преференциями, – кому-то надо переоформить документы, кто-то просто не знал о том, что у него есть такое право.
«Мы понимаем, что нужно создать такие условия, чтобы человек мог воспользоваться льготой независимо от того, когда у него такое право появилось, даже если он не владел этой информацией, - пояснил депутат. - Мы продлеваем срок, в течение которого можно обратиться за получением льготы, до трех лет. Этого достаточно большой период, в течение которого любой гражданин может оформить или переоформить документы, дающие право на льготу, и подать заявление о получении налогового вычета».
Пакет законопроектов принят Верховным Советом в первом чтении.
Кроме того, еще один законопроект требует от налоговых органов своевременно извещать предпринимателей об истечении срока действия патента. До сих пор этот момент не был оговорен в законодательстве. Автором законодательной инициативы стал Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. Поводом для разработки законопроекта послужила жалоба жительницы столицы, которая просрочила платеж из-за того, что ей не объяснили порядок оплаты патента. В результате женщине уменьшили размер пособия по уходу за ребенком.
Согласно принятому законопроекту, в случае прекращения действия патента налоговая инспекция, выдавшая его, должна будет в течение 10 рабочих дней в письменном виде вынести соответствующее решение. Экземпляр этого решения не позднее чем через три дня должен быть направлен предпринимателю.
Законопроект принят во втором, окончательном чтении. Он направлен на подпись Президенту ПМР.