В Молдове число умерших в 2021 году составило 45 437 случаев, что на 4721 (или 11,6%) больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, ссылаясь на данные Агентства государственных услуг. Как отмечают в НБС, в 2021 г. общий коэффициент смертности составил 17,4%, увеличившись на 2 п.п. по сравнению с 2020 г. Гендерный анализ выявил уровень смертности в 18,8% для мужчин и 16,1% для женщин, передает noi.md
По предварительным данным Национального агентства общественного здоровья Минздрава, структура смертности по основным классам причин смерти представлена следующим образом:
53,2% зарегистрированных в прошлом году случаев смерти были вызваны болезнями системы кровообращения, 2,6% - злокачественными новообразованиями, 6,3% - болезнями пищеварительного тракта, 4,2% - несчастными случаями, отравлениями и травмами, 4,4% - болезнями органов дыхания, 19,3% - другими причинами (в основном летальные исходы, вызванные COVID-19).
В НБС обращают внимание на то, что структура смертности по основным классам причин смерти различна для мужчин и женщин. Так, смертность женщин от болезней системы кровообращения на 10,7 п.п. выше, чем у мужчин. И в случае смертности от болезней системы кровообращения наблюдается феномен «женской сверхсмертности».
Большие различия между полами отмечены также в отношении смертности от несчастных случаев, интоксикаций и травм, злокачественных новообразований и болезней органов дыхания. Однако в этом случае наблюдается уже «мужская сверхсмертность».
Смертность мужчин от несчастных случаев, отравлений и травм в 4 раза выше, чем у женщин, смертность от болезней органов дыхания - в 1,7 раза, от злокачественных новообразований - в 1,5 раза, от болезней органов пищеварения - в 1,4 раза.
Смертность по основным классам причин смерти также существенно различается по территориальному профилю. Более высокая доля смертей от болезней системы кровообращения была зарегистрирована в регионе Север Молдовы (56,6% от общего числа смертей в регионе).
Наибольшая доля смертности от злокачественных новообразований зафиксирована в АТО Гагаузия (15,5%) и Кишиневе (13,9%).
Смертность от болезней органов пищеварения составляет около 8% в Центральном регионе и 7% в Южном регионе. Также в этих регионах отмечен более высокий уровень смертности от внешних причин (несчастные случаи, отравления и травмы), по сравнению с другими регионами развития (Юг - 5% и Центр - 4,7%).
В классе смертей от болезней органов дыхания наибольшие доли зафиксированы в Северном регионе (4,7%) и Кишиневе (4,3%).