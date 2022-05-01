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В Молдове возросла смертность населения

В Молдове возросла смертность населения

В Молдове число умерших в 2021 году составило 45 437 случаев, что на 4721 (или 11,6%) больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, ссылаясь на данные Агентства государственных услуг.
Как отмечают в НБС, в 2021 г. общий коэффициент смертности составил 17,4%, увеличившись на 2 п.п. по сравнению с 2020 г. Гендерный анализ выявил уровень смертности в 18,8% для мужчин и 16,1% для женщин, передает noi.md

По предварительным данным Национального агентства общественного здоровья Минздрава, структура смертности по основным классам причин смерти представлена следующим образом:

53,2% зарегистрированных в прошлом году случаев смерти были вызваны болезнями системы кровообращения,
2,6% - злокачественными новообразованиями,
6,3% - болезнями пищеварительного тракта,
4,2% - несчастными случаями, отравлениями и травмами,
4,4% - болезнями органов дыхания,
19,3% - другими причинами (в основном летальные исходы, вызванные COVID-19).

В НБС обращают внимание на то, что структура смертности по основным классам причин смерти различна для мужчин и женщин. Так, смертность женщин от болезней системы кровообращения на 10,7 п.п. выше, чем у мужчин. И в случае смертности от болезней системы кровообращения наблюдается феномен «женской сверхсмертности».

Большие различия между полами отмечены также в отношении смертности от несчастных случаев, интоксикаций и травм, злокачественных новообразований и болезней органов дыхания. Однако в этом случае наблюдается уже «мужская сверхсмертность».

Смертность мужчин от несчастных случаев, отравлений и травм в 4 раза выше, чем у женщин, смертность от болезней органов дыхания - в 1,7 раза, от злокачественных новообразований - в 1,5 раза, от болезней органов пищеварения - в 1,4 раза.

Смертность по основным классам причин смерти также существенно различается по территориальному профилю. Более высокая доля смертей от болезней системы кровообращения была зарегистрирована в регионе Север Молдовы (56,6% от общего числа смертей в регионе).

Наибольшая доля смертности от злокачественных новообразований зафиксирована в АТО Гагаузия (15,5%) и Кишиневе (13,9%).

Смертность от болезней органов пищеварения составляет около 8% в Центральном регионе и 7% в Южном регионе. Также в этих регионах отмечен более высокий уровень смертности от внешних причин (несчастные случаи, отравления и травмы), по сравнению с другими регионами развития (Юг - 5% и Центр - 4,7%).

В классе смертей от болезней органов дыхания наибольшие доли зафиксированы в Северном регионе (4,7%) и Кишиневе (4,3%).

noi.md
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