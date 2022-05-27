Соглашение о создании единой Евразийской ассоциации интернет-торговли подписано на полях проходящего в Бишкеке Евразийского экономического форума.
Как передает агентство, министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев напомнил, что осенью 2021 года главы правительств стран ЕАЭС утвердили дорожную карту по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли, которая предполагает в том числе разработку проекта профильного международного соглашения, пишет eadaily.com.
Одним из пунктов дорожной карты предусматривалось создание добровольных объединений электронной торговли в союзе, с тем чтобы на основе саморегулирования вырабатывать правила для участников, защищать интересы граждан и предпринимателей.
«Мы со своей стороны готовы подготовить необходимую правовую базу. А техническое взаимодействие по остающимся вопросам предлагаем бизнесу проводить самостоятельно, например в рамках взаимодействия ассоциаций», — заключил Андрей Слепнев.