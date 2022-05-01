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В республике завершилось 10-дневное тестирование на наличие ВИЧ, сифилиса, гепатита

В республике завершилось 10-дневное тестирование на наличие ВИЧ, сифилиса, гепатита

С 16 по 25 мая в Приднестровье проводились профилактические мероприятия в рамках Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа.

Сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на базе мобильной амбулатории проводились исследования на наличие ВИЧ, сифилиса, гепатитов В и С, проверились 692 человека.

По итогам декады у восьми лиц был выявлен сифилис, гепатит В у четырёх граждан, гепатит С - у четырнадцати участников тестирования, передает novostipmr.com ссылаясь на Минздрав ПМР.

После дополнительного лабораторного обследования положительный ВИЧ-статус подтвердился у одного человека.
  • Сегодня, 08:51
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