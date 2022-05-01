С 16 по 25 мая в Приднестровье проводились профилактические мероприятия в рамках Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа.
Сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на базе мобильной амбулатории проводились исследования на наличие ВИЧ, сифилиса, гепатитов В и С, проверились 692 человека.
По итогам декады у восьми лиц был выявлен сифилис, гепатит В у четырёх граждан, гепатит С - у четырнадцати участников тестирования, передает novostipmr.com ссылаясь на Минздрав ПМР.
После дополнительного лабораторного обследования положительный ВИЧ-статус подтвердился у одного человека.