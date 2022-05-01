Dnestr.TV

 
0

Moldovagaz: Поставки газа в Приднестровье остановить невозможно

Moldovagaz: Поставки газа в Приднестровье остановить невозможно

Глава Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что не может остановить подачу природного газа левобережью Днестра из-за накопившихся за долгие годы долгов, поскольку технически это невозможно.

«Вы бы оставили наших граждан без газа на нашем месте? Оставить правый берег без электричества? Как менеджер, я говорю вам, что определенное количество природного газа транспортируется из восточной части страны, и для того, чтобы снабжать правобережную часть страны, это количество газа должно идти в одном направлении, а направление с востока на юг технологически трудно остановить.

Вторая сторона — коммерческая. Мы постоянно об этом говорим, мы постоянно судимся, это обсуждается в различных правительственных и межправительственных комиссиях», — сказал Вадим Чебан, передает noi.md ссылаясь на Jurnal.md.

Этот исторический долг также обсуждается на каждой встрече с «Газпромом», утверждает Чебан, который говорит, что: единственное решение, определенное вместе с «Газпромом», — это оставить в стороне исторический долг приднестровского региона, так как есть другие темы для обсуждения и другой уровень регулирования, а наша задача – прояснить ситуацию с историческими долгами в размере 709 миллионов долларов, накопленными в период 1994-2015 годов, о которых много говорится.
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна