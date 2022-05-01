Глава Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что не может остановить подачу природного газа левобережью Днестра из-за накопившихся за долгие годы долгов, поскольку технически это невозможно.
«Вы бы оставили наших граждан без газа на нашем месте? Оставить правый берег без электричества? Как менеджер, я говорю вам, что определенное количество природного газа транспортируется из восточной части страны, и для того, чтобы снабжать правобережную часть страны, это количество газа должно идти в одном направлении, а направление с востока на юг технологически трудно остановить.
Вторая сторона — коммерческая. Мы постоянно об этом говорим, мы постоянно судимся, это обсуждается в различных правительственных и межправительственных комиссиях», — сказал Вадим Чебан, передает noi.md ссылаясь на Jurnal.md.
Этот исторический долг также обсуждается на каждой встрече с «Газпромом», утверждает Чебан, который говорит, что: единственное решение, определенное вместе с «Газпромом», — это оставить в стороне исторический долг приднестровского региона, так как есть другие темы для обсуждения и другой уровень регулирования, а наша задача – прояснить ситуацию с историческими долгами в размере 709 миллионов долларов, накопленными в период 1994-2015 годов, о которых много говорится.