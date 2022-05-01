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Власти Киева оценили шансы провести Евровидение-2023

Власти Киева оценили шансы провести Евровидение-2023

Главное составляющее - это безопасность, а также международное транспортное сообщение, заявили в мэрии.

Столичные власти заявили о готовности провести международный песенный конкурс Евровидение-2023 в Киеве. Об этом изданию "Сегодня" рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет korrespondent.net.

"Для проведения Евровидения есть соответствующая процедура. В Украину должны приехать организаторы песенного конкурса. Они оценят обстановку и примут решение, где именно проводить конкурс. Что касается города Киева, то у нас Евровидение уже проходило дважды. Город показал свои возможности - мы можем проводить такие масштабные мероприятия. И если выбор организаторов будет на Киеве, то мы сделаем это в третий раз. Но для этого есть много составляющих. Одна из основных - это безопасность, а также международное транспортное сообщение", - отметил он.

Поворозник добавил, что сейчас вопрос с городом для проведения Евровидения-2023 зависит от организаторов конкурса.

"Мы готовы провести Евровидение. Для этого у нас подготовлена вся инфраструктура. Думаю, строить что-то новое нецелесообразно, будем ориентироваться на то, что у нас уже есть – за год, в теперешних условиях, строить что-то новое довольно сложно. Если нам доверят проведение организаторы, то мы проведем конкурс на высоком международном уровне", - сказал чиновник.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что Евровидение-2023 "100%" пройдет в Украине.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:02
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