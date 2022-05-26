В Приднестровье новый премьер-министр. На внеочередном пленарном заседании Верховный Совет утвердил Александра Розенберга на пост председателя Правительства. Ранее он занимал должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов. Его кандидатуру на пост главы Правительства вчера предложил Президент Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com
Александр Розенберг выступил перед депутатами и рассказал о планах на должности премьер-министра. Он подчеркнул: настроен на продуктивную и конструктивную работу.
Розенберг Александр Николаевич родился 18 октября 1967 года в городе Ладыжин Тростянецкого района Винницкой области.
С 1982 по 1986 г. учился в Днестровском энергетическом техникуме по специальности «техник-электрик», после окончания которого работал в совхозе «Прогресс» с. Ташлык Григориопольского района электриком.
С 1986 по 1988 г. проходил военную службу в рядах Советской Армии.
В 1988 году поступил в Кишинёвский сельскохозяйственный институт им. М. В. Фрунзе, который окончил в 1994 году, получив специальность «инженер-электрик».
С июля 1994 года был принят на должность ведущего специалиста ГП «Энергонадзор», затем осуществлял деятельность:
- с 1995 года – в госэнергокомпании «Днестрэнерго» в должности инспектора инспекции энергонадзора;
- с 2000 года в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской Республики – в должности главного специалиста – государственного инспектора отдела энергонадзора в промышленности и быту;
- с 2001 года – в должности и. о. начальника государственной службы стандартизации, метрологии и сертификации;
- с 2002 года – в должности начальника государственной службы стандартизации, метрологии и сертификации в ранге заместителя министра;
- с 2004 года в Министерстве экономики Приднестровской Молдавской Республики – в должности начальника государственной службы технического регулирования и метрологии;
- с 2006 года в Министерстве промышленности Приднестровской Молдавской Республики – в должности начальника государственной службы надзора за соблюдением законодательства в сфере технического регулирования и метрологии транспортного законодательства, надзора за маломерными судами – главного государственного инспектора.
В 2007 году назначен на должность заместителя министра промышленности – начальника Главного управления по строительству, жилищно-коммунальной политике, транспорту и дорожному хозяйству.
С 2009 по 2010 г. занимал должность исполнительного директора ООО «Экспресстранс».
С 1 марта 2012 года по 19 января 2022 года работал в ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов».
19 января 2022 года указом Президента ПМР назначен на должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Отмечен грамотой Министерства юстиции ПМР в 2001 году, грамотой Министерства экономики ПМР в 2005 году.
Награжден государственными наградами: медалью «За отличие в труде» – в 2008 году, орденом «Трудовая Слава» – в 2019 году.
Женат, двое детей.
Вадим Красносельский поблагодарил Александра Мартынова за работу на посту премьер-министра и наградил Орденом Почёта. Церемония прошла сегодня на заседании Верховного Совета.
Президент рассказал, что Александр Мартынов покидает пост председателя Правительства в связи с переходом на другую работу, добавив, что экс-премьеру довелось руководить исполнительной ветвью власти Приднестровья в не самые простые времена.
«Тем не менее Александр Владимирович достиг хороших успехов, я в этом убежден. Именно со своей командой. И от себя лично я хочу высказать слова благодарности, Александр Владимирович, вам, тем вашим коллегам, кто находился рядом с вами, потому что вольно или невольно вы однозначно достигали результатов на сто процентов коллективно», – обратился глава государства к Александру Мартынову.
Сам Александр Мартынов также поблагодарил за большую совместную работу команду Правительства. Экс-премьер остановился на ключевых достижениях: ремонте социальной и коммунальной инфраструктуры, внедрении новой системы управления государственными предприятиями.
«Считаю, что значительным шагом вперед являлось для республики введение двух важных программ по кредитованию. Одна программа по кредитованию реального сектора экономики и вторая программа – по кредитованию молодых семей для приобретения доступного жилья. Это были те проблемы, которые копились в республике годами, десятилетиями. Ситуация была в запущенном состоянии, и благодаря нашей совместной воле, усилиям эти проблемы удалось сдвинуть с мертвой точки», - добавил Александр Мартынов.