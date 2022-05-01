Президент Майя Санду заявила, что узнала об обысках у бывшего главы государства Игоря Додона из прессы, когда совершала неофициальную поездку в Бостон, США, в свой день рождения. Комментарии Санду были сделаны 27 мая на брифинге для прессы по итогам заседания ВСБ, сообщает unimedia.info
Отвечая на вопросы журналистов, Санду отметила, что «она хочет видеть справедливую, независимую и прозрачную юстицию, которая будет в первую очередь соблюдать закон».
В то же время президент выразила надежду, что прокуратура действует в этом процессе независимо, пишет newsmaker.md
«Я очень надеюсь, что прокуратура не играет в политические игры, ни по чьему-то указанию, ни по своей инициативе. Потому что любая политическая игра, любое нарушение закона, независимо от того, происходит это под давлением общественности или каким-то другим причинам, приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, реформы юстиции и дискредитации проевропейского вектора страны», — подчеркнула Санду.
Она отметила, что в случае с расследованием дела Додона, Генпрокуратура должна изучить, как этим процессом руководят, и в частности, действия прокуроров 23 и 24 мая.
Санду также выразила озабоченность появлением в прессе «сливов», в отношении которых прокуратура, по мнению президента, предоставила недостаточные объяснения.
Санду рассказала, что узнала о задержании Додона из СМИ, когда находилась в США.
«Я узнала об этом, когда проснулась в Бостоне и прочитала новости », — сказала Санду.
В то же время Санду прокомментировала обвинения Додона в том, что его арестовали по указанию президента.
«Я не знаю прокуроров, которые ведут дело. И узнала об этом из прессы. Но самое важное — чтобы этот процесс был максимально прозрачным, а прокуроры руководствовались лишь законом. Да, все должны ответить за противоправные действия, которые они совершили. (…) Если этот господин, фигурирующий в этом деле, честен, то ему тогда не о чем беспокоиться», — сказала Санду.
Кто лжёт? Санду говорит, что дискуссий о поставках оружия странами НАТО в Молдову не было
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти пока не обсуждали с другими странами поставки вооружения в Молдову. Во время пресс-конференции 27 мая Санду отметила, что решение о том, просить ли военную помощь у стран НАТО, власти примут после обсуждения нужд Национальной армии с военным руководством страны.
Санду прокомментировала заявления официальных лиц Великобритании и США о том, что страны НАТО намерены поставлять вооружение в Молдову.
«У нас не было конкретных обсуждений. Я видела заявления в прессе!!. Молдова — нейтральная, мирная страна, она не намерена покушаться на суверенитет другой страны. В то же время у Молдовы довольно слабый оборонный сектор, и его нужно укреплять. Вы знаете, что мы получаем помощь от ЕС в рамках так называемой „мирной инициативы“. В ходе обсуждения с военным руководством мы решим, есть ли другие потребности, которые мы можем удовлетворить за счет этой помощи», — сказала Санду.
Следует отметить, пишет newsmaker.md что 26 мая министр иностранных дел и евроинтеграции РМ Нику Попеску в интервью europalibera.org заявил, что: власти обсуждают, стоит ли принимать военную помощь от стран НАТО, но еще не приняли решение. «Внутри страны идут обсуждения о дальнейших шагах, как адаптироваться к более угрожающей геополитической обстановке. Но сейчас мы не обсуждаем конкретные поставки летального оружия. Когда правительство примет решение, оно сообщит всем, какие у него планы", — сказал Попеску.
Это было его первое заявление на эту тему после предложения, сделанного почти неделю назад министром иностранных дел Великобритании Лиз Трусс, которая заявила, что Великобритания хочет вооружить Молдову «по стандартам НАТО», чтобы сдержать российское вторжение, и ведет переговоры с другими странами-союзниками.
В Москве заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Россия не столько удивлена заявлением Великобритании, сколько заинтересована в реакции Кишинева. «Мы будем следить», — сказал Руденко. Москва также следит за делом Игоря Додона, пишет europalibera.org
Право Андрея Попова на карьеру
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску был избран за обещание бороться с коррупцией и кумовством. Однако 18 мая он одобрил назначение дипломата Андрея Попова послом Молдовы в Греции. Попов, известный карьерный дипломат, также является крестным отцом министра Попеску.
В интервью «Свободной Европе» глава молдавской дипломатии защищался, говоря, что Андрей Попов уже «высокопоставленный дипломат, много лет был заместителем министра иностранных дел, был послом в Австрии и ОБСЕ». «Он дипломат с выбранной репутацией, у него есть нужные навыки, и он имеет право быть назначенным на дипломатическую должность послом в Греции, и на протяжении всей своей карьеры он доказывал, что может быть послом», — добавил Попеску. .
Хорошо ли это назначение для правительства, которое заявляет, что искоренит кумовство?
В ответ министр Попеску сослался на « принцип меритократии». «Разве дипломат, который всю свою жизнь провел во внешней политике, который был заместителем министра иностранных дел, все еще не имеет права продолжать дипломатическую службу только потому, что политический контекст изменился, и кто-то был назначен министром? меня?», — сказал Попеску, добавив, что для «уважаемого дипломата, бывшего посла, бывшего заместителя министра» «разумно» иметь возможность непрерывно продолжать свою карьеру.