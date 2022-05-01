Пластик, просроченные или неиспользованные пестициды и растительная масса – на первый взгляд, это основные виды отходов, которые производят компании, работающие в сельском хозяйстве. Независимо от направления их деятельности, большинство производителей утилизируют сотни, а некоторые даже тысячи килограммов упаковки, лент для капельного орошения, пленки для покрытия теплиц, древесины, а также много других категорий отходов.
Официальная статистика подтверждает, что сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из основных «генераторов» отходов. Парадоксально, но в Молдове, в сельской местности, где производятся эти отходы, инфраструктура для их сбора отсутствует (за очень редкими исключениями), и тем более для их переработки.
Однако существуют виды отходов, о которых известно меньше, но которые присутствуют в каждом хозяйстве, в каждом упаковочном цеху или промышленном холодильнике. Каждому сельхозпроизводителю важно знать, как обращаться с этими отходами с минимальным воздействием на окружающую среду, если нет поставщика услуг, занимающегося их сбором в домашнем хозяйстве.
Сколько отходов производит сельскохозяйственный сектор Молдовы?
«Мы не производим мусор» — это клише, которое до сих пор используют жители молдавских сел, и, к сожалению, сельхозпроизводители не исключение. Действительно, трудно контролировать количество отходов, производимых хозяйствующими субъектами, начиная от Крестьянского Хозяйства и до современного упаковочного цеха. Но некоторая статистика все же существует.
По официальным данным, суммирующим отчеты экономических агентов (достоверная информация в отчетах компаний), в 2020 году предприятия сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности «произвели» более 217 тысяч тонн промышленных отходов. 9% из этого количества, или 19,500 тонн, приходятся на компании, которые занимаются «заготовкой и переработкой фруктов, овощей и злаков».
Однако официальная статистика не дает четкого представления о структуре собранного мусора по типу отходов любого крестьянского хозяйства или предприятия, занимающегося возведением фруктовых садов или ягодных плантаций. Официальные данные содержат информацию о количестве отходов в зависимости от их происхождения, но в целом, а не по отдельности.
Какие виды отходов можно встретить на сельскохозяйственном предприятии?
Каждый хозяйствующий субъект в аграрном секторе обладает специфическим характером образуемых им отходов. Тем не менее, приветствуется оценка, которая помогла бы фермерам взглянуть на производимые ими отходы под другим углом.
Итак, некоторые виды отходов: Пластиковые отходы Органические (или растительные) отходы Металлические отходы Отходы машин и прочего оборудования Химические отходы Бытовые отходы
Илья Федорчуков — фермер из села Кунича Флорештского района. На площади в 14 га фермер выращивает клубнику и различные овощи. В своей работе он использует пленку ПВХ для грядообразования и ленты для полива, что помогает ему существенно сократить объем воды, необходимой для полива, а также уменьшить затраты на приобретение гербицидов. Однако каждую осень, эти полезные инструменты превращаются в пластиковые отходы. Илья признается, что в 2021 году над сбором пластика с поля, его погрузкой в транспорт и транспортировкой в Кишинев на переработку трудились примерно 10 человек в течении одного рабочего дня. «Всего мы собрали около 500 кг пластика, за который нам заплатили около 3 леев за кг. Очевидно, что наши расходы были выше. Но я считаю, что для нашей почвы и воды гораздо лучше сдать пластик на переработку, чем схоронить его или сжечь в поле», — говорит фермер.
С чего начать устойчивое управление отходами в хозяйстве?
Помимо нормативно-правовой базы, иногда неясной и, более того, несовершенной, фермеры все же могут наладить устойчивое и «дружелюбное» отношение к отходам. Проект USAID Эффективное сельское хозяйство в Молдове рекомендует предпринять следующие шаги.
Шаг 1. Собирайте и сортируйте отходы в процессе помещения их в мусорный бак. Органические (растительные) отходы хранятся отдельно от других отходов. В зависимости от их характера эти отходы могут быть восстановлены путем компостирования, сжигания, производства гранул, измельчения и внесения в почву. Пластик должен быть отсортирован как минимум по 3 основным категориям: ПЭТ, упаковка для удобрений и пестицидов, ирригационные ленты, а также пленка для теплиц. Это основные виды, преобладающие на несанкционированных свалках. Отходы с автопарка необходимо правильно хранить и утилизировать: за старые аккумуляторы фермеры могут получить скидку в местах продажи новых аккумуляторов; бывшие в употреблении шины можно сдать на пиролиз; использованный металл – на базу по сбору металлолома.
Шаг 2. Хранение. Очевидно, что отходы не транспортируются и не утилизируются в тот же день, когда они образуются. Такие фермеры, как Илья Федорчуков, собирают пластиковые отходы с полей в течение 2 или даже 3 сельскохозяйственных сезонов. Все это время отходы хранятся в помещении, защищенном от дождя и солнца, или под навесом. В целях оптимизации транспортных расходов хранение может занимать неопределенный период времени. Исключением могут быть химические отходы – пестициды с истекшим сроком годности. Эти продукты должны быть доставлены на специализированный объект (полигон) как можно скорее, чтобы не вызвать экологическую катастрофу или предотвратить гибель людей.
Шаг 3. Переработка. Этот шаг больше всего «пугает» сельхозпроизводителей. Речь идет о транспортировке отсортированных отходов на заводы по переработке, что требует финансовых затрат и времени. Но это долгосрочные инвестиции. Результат ощутят на себе будущие поколения фермеров и потребителей, которые получат доступ к чистой воде и незагрязненной почве.
Надлежащая сельскохозяйственная практика, рациональное управление водными и почвенными ресурсами имеют важное значение для достижения высоких урожаев, добавленной стоимости и высоких доходов. Но без элементарного управления вышеперечисленными типами отходов эти цели будут достигнуты лишь на короткий промежуток времени. В какой-то момент отходы, от которых мы избавляемся как попало, так или иначе попадут к нам на стол.