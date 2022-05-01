В период с 20 по 26 мая на территории республики зарегистрировано 188 заявлений и сообщений о преступлениях. По 153 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два угона (по одному факту лицо установлено), 29 краж (по горячим следам раскрыто 14 из них). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам).
Представителями ОВД разыскано 12 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
За прошедшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1648 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 19 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, г. Бендеры, Слободзейского, Дубоссарского и Каменского районов – по три, Григориопольского района – два.
С 20 по 26 мая на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет, ранен один человек. По два пожара зарегистрировано в г. Тирасполь, Каменка, а также в Рыбницком районе (в районном центре и с. Колбасна). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 13 административных протоколов.