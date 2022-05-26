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Продолжается сбор и вывоз из ПМР токсичных пестицидов

Продолжается сбор и вывоз из ПМР токсичных пестицидов

I этап процесса вывоза непригодных токсичных пестицидов начался в конце 2013 г.- начале 2014 г. С территории Рыбницкого района при технической и экспертной поддержке проекта немецкой компании «Sava» (финансируемой миссией ОБСЕ в Молдове) в количестве 105 тонн были вывезены для сжигания на специализированный завод в Германию.

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики вступила в качестве координатора и куратора организационных действий в процесс сбора устаревших пестицидов на II этапе в 2019 г., в этот период, с августа 2020 г. по декабрь 2020 г., с территории преимущественного Григориопольского района было вывезено на 23 машинах, груженных опасными токсичными пестицидами весом нетто 406 639,20 кг (вес брутто – 442 493,00 кг) при технической и экспертной поддержке польской компании «Geocoma. LTD». Центральным местом сбора был определен склад Григориопольского консервного завода, сообщается на сайте ведомства.

Этот процесс в организационном плане был осложнен начавшейся короновирусной пандемией, однако к январю 2021 г. этот этап успешно завершился и намеченные объемы были вывезены с территории Приднестровской Молдавской Республики для сжигания в Германию.

III этап начался в марте 2022 г. На данный момент собрано и переупаковано 60 292,80 кг. пестицидов. Центральным местом сбора был определен склад с. Воронково. Пестициды находились децентрализованно на различных складах на территории Каменского, Рыбницкого, Дубоссарского районов:

Каменский район 16 600 кг

Рыбницкий район 31 200 кг

Дубоссарский район 12 200 кг

Ожидается, что собранные объемы токсичных пестицидов будут вывезены с территории Приднестровской Молдавской Республики в течении ближайших 2 –ух недель невзирая на сложную международную обстановку.

25 мая 2022 г. территорию Приднестровской Молдавской республики покинула первая машина перевозившая токсичный груз.
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