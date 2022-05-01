Испанский футбольный клуб "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже.
Единственный гол забил нападающий "Реала" Винисиус (59-я минута). На 43-й минуте главный судья Клеман Тюрпен после помощи системы видеоассистента арбитра (VAR) не засчитал гол нападающего "Реала" Карима Бензема из-за офсайда. "Ливерпуль" нанес 23 удара по воротам соперника, из них девять - в створ ворот, "Реал" три раза ударил по воротам, единственный удар в створ оказался голевым. Лучшим игроком финала признали вратаря "Реала" Тибо Куртуа, передает ТАСС.
Встреча началась с опозданием в 37 минут из-за проблем с безопасностью. Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся попасть на стадион. Матч в Париже стал первым с 2019 года финалом Лиги чемпионов, на котором была разрешена полная заполняемость трибун. Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл турнир с "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом". Футболисты "Реала" Гарет Бэйл, Карим Бензема, Дани Карвахаль, Каземиро, Иско, Марсело, Лука Модрич и Начо вошли в число игроков, пять раз побеждавших в турнире, ранее столько раз побеждали только итальянские футболисты Алессандро Костакурта и Паоло Мальдини, а также португалец Криштиану Роналду. Юрген Клопп, возглавляющий "Ливерпуль", проиграл третий финал турнира, в активе немецкого специалиста одна победа с "Ливерпулем" в 2019 году. Ранее "Ливерпуль" под его руководством проиграл "Реалу" в 2018 году, а дортмундская "Боруссия" уступила "Баварии" в 2013 году.
Первый розыгрыш самого престижного европейского клубного футбольного турнира прошел в сезоне-1955/56. С сезона-1992/93 турнир получил свое нынешнее название. Ранее он носил название "Кубок европейских чемпионов". "Реал" в 17-й раз играл в финале Лиги чемпионов, что является рекордным показателем. Клуб из Мадрида выиграл Лигу чемпионов в рекордный 14-й раз. "Ливерпуль" сыграл в 10-м финале и по данному показателю располагается на четвертом месте.
10 августа "Реал" встретится с победителем Лиги Европы 2022 года германским "Айнтрахтом" в матче за Суперкубок УЕФА, встреча пройдет в Хельсинки. Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле. 2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.
Путь команд в сезоне "Ливерпуль" занял первое место в группе B, команда одержала шесть побед в шести играх и набрала 18 очков, опередив испанский "Атлетико" (семь очков), португальский "Порту" (5) и итальянский "Милан" (4). "Реал" стал победителем группы D, мадридский клуб набрал 15 очков, потерпев одно поражение в домашнем матче против молдавского "Шерифа" (1:2). Второе место в группе занял итальянский "Интер" (10), третьим стал "Шериф" (7), четвертым - украинский "Шахтер" (2). На стадии 1/8 финала "Ливерпуль" по сумме двух матчей обыграл "Интер" (2:0, 0:1), в четвертьфинале прошел португальскую "Бенфику" (3:1, 3:3), в полуфинале был сильнее испанского "Вильярреала" (2:0, 3:2). "Реал" победил французский ПСЖ в 1/8 финала (0:1, 3:1), английские "Челси" в четвертьфинале (3:1, 2:3) и "Манчестер Сити" в полуфинале (3:4, 3:1).
Нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами. Бензема делит третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю еврокубка с 86 голами с нападающим "Баварии" Робертом Левандовским, больше голов только у нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (140) и нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси (125). Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, сделавший семь результативных передач.
"Реал" и "Ливерпуль" провели девятую встречу между собой, испанский клуб одержал пятую победу. В последний раз "Ливерпуль" выиграл у "Реала" в марте 2009 года. "Реал" и "Ливерпуль" в третий раз играли в финале турнира между собой. В 1981 году в Париже "Ливерпуль" победил со счетом 1:0, в 2018 году в Киеве "Реал" выиграл со счетом 3:1.
В прошедшем сезоне "Реал" стал чемпионом Испании с 86 очками, опередив ближайшего преследователя "Барселону" на 13 очков. "Ливерпуль" занял второе место в чемпионате Англии, набрав 92 очка и отстав от ставшего чемпионом "Манчестер Сити" на одно очко. "Ливерпуль" стал победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги, в обоих финалах клуб победил "Челси" в серии пенальти. tass.ru