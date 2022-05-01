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Молдова включена в план «REPowerEU» по снижению зависимости от энергетических ресурсов России

Молдова включена в план «REPowerEU» по снижению зависимости от энергетических ресурсов России

Республика Молдова включена в «REPowerEU» – новый план Европейской комиссии по преобразованию европейской энергетической системы, целью которого является создание более устойчивой энергетической системы и укрепление энергетического союза, а также ускоренный переход к чистой энергии.

План отражает механизм функционирования энергетической платформы ЕС для совместного приобретения на добровольной основе природного газа, сжиженного природного газа и водорода, который открыт для участия соседних стран, включая Молдову, в целях обеспечения безопасности поставок природного газа, передает nokta.md.

REPowerEU подтверждает зеленый переход Молдовы, Украины и Западных Балкан, а также зеленый переход ЕС. В документе говорится, что энергетические отношения со странами Восточного партнерства должны быть укреплены и пересмотрены, а также сосредоточены на устойчивой энергетической безопасности и переходе к зеленой энергии.

План REPowerEU — это ответ на сложную ситуацию и сбои, вызванные вторжением России в Украину на мировом энергетическом рынке.

По данным Европейской комиссии, есть два основных аргумента в пользу срочной трансформации европейской энергетической системы: «необходимость устранения зависимости ЕС от ископаемого топлива в России, которое используется в качестве экономического и политического оружия и за которое европейские налогоплательщики платят почти 100 миллиардов евро в год, и необходимость управления климатическим кризисом».

Комиссия заключит контракты на разницу в выбросах углерода для поддержки использования зеленого водорода промышленностью и предоставит специальное финансирование REPowerEU в рамках инновационного фонда, используя доходы от продажи сертификатов выбросов для дальнейшей поддержки ликвидации зависимости от ископаемого топлива в России.

Комиссия также предоставит рекомендации по контрактам на закупку возобновляемой энергии и электроэнергии и предоставит Европейскому инвестиционному банку технические консультации.

Чтобы сохранить и восстановить свои позиции в качестве технологического и промышленного лидера в таких областях, как солнечная энергия и водород, а также поддержать рабочих, комиссия предлагает создать альянс ЕС по солнечной промышленности и крупномасштабное партнерство в области компетенций. Комиссия также активизирует свою работу по поставкам критически важного сырья и разработает законодательное предложение по этому вопросу.

nokta.md
  • Сегодня, 09:42
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