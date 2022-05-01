Приднестровец Андрей Сенькив подтвердил звание чемпиона мира по пауэрлифтингу на соревнованиях во французском Мароме.
Тираспольский «жимовик» в категории 82,5 кг справился со штангой весом 190 кг.
«К подготовке к этим соревнованиям я подошел очень серьезно, с полным соблюдением плана. Все прошло максимально гладко, включая дорогу. Во Франции меня коллеги тепло встретили. Позитивный настрой сохранился до самого старта, что немаловажно на таких соревнованиях. Результатом, конечно, остался доволен – второй год чемпионский титул», - поделился впечатлениями Андрей Сенькив.
Чемпионат мира WDFPF (Всемирная бездопинговая федерация пауэрлифтинга) проходил в городе Маром (Франция) с 27 по 29 мая. На мировом форуме Андрей Сенькив стал единственным участником из Приднестровья.