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Зеленский предлагает убрать по всей стране панельные дома

Зеленский предлагает убрать по всей стране панельные дома

В Украине может быть нецелесообразно восстанавливать разрушенные российским вторжением панельные дома. В этом случае следует перейти на строительство современных многоэтажек. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Офис президента Украины.

Сообщается, что сегодня Зеленский провел рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и Харькове. В частности, он предложил изучить целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда.

"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", - отметил президент.

По его мнению, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье. Зеленский подчеркнул, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", - отметил Зеленский.

rbc.ua
  • Сегодня, 05:49
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