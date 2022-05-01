Председатели парламентов стран Североевропейско-балтийской восьмерки (Nordic-Baltic 8) совершат совместный официальный визит в Республику Молдова, сообщает пресс-служба парламента.
Визит по приглашению спикера парламента Молдовы Игоря Гросу состоится во вторник, 31 мая.
В программе пребывания делегаций намечены переговоры с председателем парламента Молдовы и главами парламентских фракций. После этого спикеры парламентов проведут совместную пресс-конференцию, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Также у делегатов намечены встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и представителями гражданского общества нашей страны. Сообщается, что гости посетят Центр временного размещения беженцев в Международном выставочном центре Moldexpo.
Nord-Baltic 8 — это региональный формат сотрудничества, который объединяет восемь государств: Литву, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Норвегию и Швецию.