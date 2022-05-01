Джурджулештский порт, контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), осуществляет транзит топлива из Российской Федерации в Украину через свободную экономическую зону порта Джурджулешть в Молдове и порт Констанца в Румынии. Это подпитывает нефтяной кризис в Молдове: импортеры нефти в Молдове вынуждены стоять в очередях по несколько дней.
Хотя Украина выступает за полное эмбарго на импорт энергоносителей из России, утверждая, что доходы от продажи нефти и газа являются основным источником финансирования войны Путина, тем не менее, значительное количество топлива поступает в соседнюю страну через порт Джурджулешть, передает mybusiness.md.
Топливо для Украины отправляется из российского черноморского порта в Новороссийске и транспортируется в Констанцу. Там оно хранится в нефтяном терминале. Посредником выступает швейцарская компания Euronova Energies SA, которая имеет партнерские отношения с Oil Terminal. Бенефициаром Euronova Energies SA является российская компания «Газпром нефть».
Стоит отметить, что Danube Logistics SRL, контролируемая ЕБРР и эксплуатирующая порт Джурджулешть, действует как нефтяной трейдер, способствуя транзиту топлива в Украину по железной дороге. Таким образом, эти поставки в определенной степени нарушают логистику поставок топлива в Молдову.
Автоцистерны стоят в очередях по несколько дней. Таким образом в Молдове может сформироваться топливный кризис, считают в ассоциации нефтяных компаний Молдовы.
«Время ожидания на таможне велико и образуются чрезмерные очереди для пропуска автоцистерн с нефтепродуктами в пункте пересечения «Леушены — Албица», в обоих направлениях», — говорится в сообщении Ассоциации нефтяных компаний Республики Молдова.
Ассоциация обратилась к таможенной службе и Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбами:
Сформировать отдельную очередь для автоцистерн, перевозящих нефтепродукты, чтобы не останавливать процесс импорта;
Разрешить автоцистернам заезжать пункты пропуска Кагул — Оанча, чтобы сократить очереди в Леушенах.
В топливном бизнесе между Украиной и Россией посредником выступает Euronova Energies SA, которая занимается тем же самым и в Приднестровье, сообщает anticoruptie.md.
Компания зарегистрирована в Женеве и была создана в 2013 году. Она занимается транспортировкой, хранением и сбытом нефти и нефтепродуктов на рынке Юго-Восточной Европы. Располагает мощностями для хранения в Черном и Адриатическом морях, а также занимается транспортировкой топлива по Дунаю
Euronova Energies SA — довольно маленькая и малоизвестная компания, но она выиграла несколько тендеров на нефтяные квоты в районе Урала через российскую государственную компанию «Зарубежнефть».
Euronova Energies SA занимается сбытом нефти в основном в Юго-Восточной Европе и имеет офисы в Женеве, Дубае и Нови-Саде.
Сейчас компанией управляет серб Стефан Йованович и двое граждан Швейцарии — Жиль Шотар и Рафаэ Госснер, пишет disinfo.md. mybusiness.md