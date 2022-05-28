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Более 80% украинцев поддерживают легализацию оружия в стране

Более 80% украинцев поддерживают легализацию оружия в стране

Согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении "Дія", более 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд, передает pravda.com.ua

Онлайн-опрос продолжается до 1 июня.

По состоянию на вечер 28 мая в "Дія" проголосовало более 1 000 030 граждан Украины.

18,24% поддержали ответ "Для специальных нужд";

62,62% - "Для личной защиты";

и 19,15% – "Я против".

Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что в первом варианте предполагается ограниченный оборот огнестрельного оружия. Он будет предусматривать, что оружие могут иметь все соответствующие закону граждане, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, а использовать в тирах и на стрельбище.

Второй вариант предполагает свободное обращение огнестрельного оружия с легализацией ношения оружия в общественных местах.

Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.

Предыстория:

25 мая правительство объявило, что запустило в "Дія" онлайн-опрос граждан касательно легализации ношения огнестрельного оружия гражданскими лицами.

23 февраля народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект, легализирующий ношение огнестрельного оружия среди гражданского населения для личной защиты.

Министр обороны Алексей Резников также высказывался за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.

В мае "Укрпочта" запускала подобный опрос в "Дія" касательно эскиза новой марки. В результате наибольшее количество голосов получил эскиз марки с подписью "Доброго вечора, ми з України".

Новую функцию общественных опросов в "Дія" власти запустили 8 февраля 2022 года. За два дня в "стартовых" опросах приняли участие 200 тысяч человек.

pravda.com.ua
  • Сегодня, 06:09
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