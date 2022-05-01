«Почта Приднестровья» после двухнедельного перерыва снова принимает посылки и письма в Россию.
«Сегодня к нам поступило официальное письмо от ГУП "Почта Молдовы" о том, что возобновляется почтовое сообщение. Мы принимаем все категории международных почтовых отправлений: EMS, почтовую корреспонденцию, посылки - и можем направлять их в адрес Российской Федерации», – рассказала ИА "Новости Приднестровья" старший инструктор эксплуатационно-производственного отдела ГУП "Почта Приднестровья" Юлия Листвина.
Приём писем и посылок был прекращён 13 мая. Тогда «Почта Молдовы» сообщила, что вынуждена сделать перерыв из-за технических трудностей, связанных с доставкой грузов из/в Россию.
Всё это время приднестровцы звонили на свою почту и интересовались, когда снова можно будет приносить отправления для родных и друзей. novostipmr.com