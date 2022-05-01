Глава государства подписал Указ о назначении на должности министров социально-экономического блока. На своих постах остаются:
Сергей Оболоник - Зампред Правительства - министр экономического развития;
Станислав Касап - Заместитель Председателя Правительства;
Кристина Албул - министр здравоохранения;
Елена Куличенко - министр по социально защите и труду;
Светлана Иванишина - министр просвещения;
Сергей Бабенко - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Исполнять обязанности министра финансов и далее будет Алена Рускевич. Освободившееся кресло министра сельского хозяйства и природных ресурсов занял Олег Дилигул, но пока в роли и.о., сообщает пресс-служба Правительства
Президентом утверждены в должности и министры силового блока. Здесь весь состав без изменений.
Виталий Нягу – министр внутренних дел;
Олег Обручков – министр обороны;
Валерий Гебос – министр государственной безопасности;
Александра Тумба – министр юстиции.
Внешнеполитическое ведомство согласно Указа Вадима Красносельского остается в ведении Виталия Игнатьева.
Неизменным остался и состав глав госадминистраций городов и районов республики.