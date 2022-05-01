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Утвержден состав Правительства Приднестровья

Утвержден состав Правительства Приднестровья

Глава государства подписал Указ о назначении на должности министров социально-экономического блока. На своих постах остаются:

Сергей Оболоник - Зампред Правительства - министр экономического развития;

Станислав Касап - Заместитель Председателя Правительства;

Кристина Албул - министр здравоохранения;

Елена Куличенко - министр по социально защите и труду;

Светлана Иванишина - министр просвещения;

Сергей Бабенко - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Исполнять обязанности министра финансов и далее будет Алена Рускевич. Освободившееся кресло министра сельского хозяйства и природных ресурсов занял Олег Дилигул, но пока в роли и.о., сообщает пресс-служба Правительства

Президентом утверждены в должности и министры силового блока. Здесь весь состав без изменений.

Виталий Нягу – министр внутренних дел;

Олег Обручков – министр обороны;

Валерий Гебос – министр государственной безопасности;

Александра Тумба – министр юстиции.

Внешнеполитическое ведомство согласно Указа Вадима Красносельского остается в ведении Виталия Игнатьева.

Неизменным остался и состав глав госадминистраций городов и районов республики.
  • Сегодня, 21:40
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