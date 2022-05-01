Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив придумал оригинальное условие выезда за границу мужчин, которые хотят это сделать во время войны, хотя и не могут, поскольку подпадают под мобилизацию.
Андрусив предлагает внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов, и свободный выезд для того военнообязанного мужчины, который внес эти средства, передает tsn.ua
По его мнению, тотальный запрет на выезд мужчин за границу во время войны вредит Украине еще больше. Он отметил, что именно заробитчане (*мигранты) годами спасали украинскую экономику.
"Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос, как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов. И свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства заробитчане спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", — написал он. tsn.ua