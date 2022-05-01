Dnestr.TV

 
0

В Украине предлагают разрешить мужчинам покидать страну за определенную плату

В Украине предлагают разрешить мужчинам покидать страну за определенную плату
Фото: УНІАН

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив придумал оригинальное условие выезда за границу мужчин, которые хотят это сделать во время войны, хотя и не могут, поскольку подпадают под мобилизацию.

Андрусив предлагает внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов, и свободный выезд для того военнообязанного мужчины, который внес эти средства, передает tsn.ua

По его мнению, тотальный запрет на выезд мужчин за границу во время войны вредит Украине еще больше. Он отметил, что именно заробитчане (*мигранты) годами спасали украинскую экономику.

"Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос, как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов. И свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства заробитчане спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", — написал он.
tsn.ua
  • Сегодня, 21:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • В интернете появились фейковые кадры спецвыпуска газеты ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • В интернете появились фейковые кадры спецвыпуска газеты ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна