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В России появятся водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода

В России появятся водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода
Фото:© Антон Новодережкин/ТАСС

Минцифры России и МВД РФ намерены запустить сервис, в котором граждане смогут предоставить водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода. Функция будет реализована в приложении "Госуслуги Авто", сообщается на сайте Минцифры.

"Минцифры России и МВД России продолжают вести активную цифровизацию услуг для развития функциональных возможностей мобильного приложения "Госуслуги Авто" и перевода документов для автовладельцев в цифровой вид. В планах - запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - сообщили в министерстве, отметив, что на данный момент ведется совместное проектирование сервиса и анализ соответствующих нормативно-правовых актов.

Сейчас главной функцией приложения "Госуслуги Авто" является возможность загружать свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, рассказали в Минцифры. Этот функционал также был разработан министерством совместно с МВД.
tass.ru
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