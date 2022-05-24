В Воспитательном учреждении Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР прошла итоговая аттестация воспитанников-слушателей курса профессиональной подготовки по специальности «Штукатур». Обучение было организовано на базе ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С.Солтыса».
В течение пяти месяцев семь осужденных осваивали 840 часов программы теоретического и практического обучения. В ходе обучения воспитанники изучали теоретические основы профессии, а также прошли производственную практику. Применение полученных знаний на практике позволило выполнить работу по благоустройству помещений жилого и учебного корпуса, тем самым улучшить условия содержания осужденных. Обучаемые оказывали помощь в ремонте помещения класса технологии в учебном корпусе, комнаты для сушки белья в жилом корпусе, выполняли отделочные работы в комнате психологической разгрузки жилого корпуса, сообщается на сайте ГСИН МЮ ПМР.
В завершении курса обучения группа прошла итоговую аттестацию, которая предусматривала сдачу комплексного квалификационного экзамена. Все выпускники успешно справились с испытаниями. Экзаменационная комиссия отметила хороший уровень подготовки обучающихся, их ответственный подход к учебе и стремление к получению новой профессии. Члены аттестационной комиссии отметили, что «Воспитанники отнеслись к аттестации с полной ответственностью. Отвечая на вопросы согласно вытянутых билетов, каждый из слушателей старался максимально подробно довести членам комиссии сущность вопроса. Даже видимое волнение не помешало в полном объеме истолковать тему поставленных вопросов».
По итогам итоговой аттестации всем слушателям группы присвоили второй разряд штукатура и вручили свидетельства, подтверждающие их квалификацию.