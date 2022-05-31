Президент Молдовы Майя Санду заявила, что у Кишинева есть принципиально важное условие по приднестровскому урегулированию — не препятствовать евроинтеграции Кишинева.
Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате «5 + 2».
«У Кишинева есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет условием номер один в переговорах. Есть и другие условия. Но обсуждение всех этих вопросов и принципиальных этапов, как и сами переговоры в формате „5 + 2“, будут возможны только после военных действий на Украине», — сказала Санду в эфире телеканала PRO TV Chisinau, сообщает eadaily.com.
При этом президент Молдовы подчеркнула, что сам процесс евроинтеграции весьма долгий.
«Мы должны понимать, что евроинтеграция не наступит завтра, даже если мы и получим статус страны-кандидата в ЕС», — сказала Санду. Она затруднилась сказать, когда Молдавия вступит в Евросоюз, отметив, что «все будет зависеть от геополитической ситуации».
Также в эфире телеканала Pro TV Chisinau Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь.
«От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом», — сказала Санду в эфире телеканала Pro TV Chisinau.
Президент ответила, что власти проанализируют возможность принятия военной помощи.
«Она может быть от ЕС или от какой-то другой страны», — сказала Санду.
Глава республики добавила, что национальная армия Молдавии должна быть хорошо вооружена.
«У нас есть армия, у нее должно быть вооружение. Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены», — сказала Санду.