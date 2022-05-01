Европейский совет на саммите в конце июня (23-24 июня) обсудит выводы Европейской комиссии по вступлению Молдовы в ЕС. Такое положение содержится в заключении по Украине, которые Европейский совет принял на саммите в Брюсселе 30 мая. Также во время саммита лидеры стран ЕС договорились до конца года приостановить импорт российской нефти по морю.
«Европейский совет принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании», — говорится в заключении Европейского совета по Украине, передает newsmaker.md.
Кроме того, Европейский совет заявил, что внимательно следит за тем, как война России против Украины влияет на соседние страны и Западные Балканы.
«Европейский совет подчеркивает необходимость оказания необходимой поддержки Молдове в ее усилиях по преодолению взаимосвязанных энергетического и экономического кризисов и миграционного давления, вызванного войной», — говорится в выводах стран ЕС.
Также лидеры стран ЕС договорились до конца года приостановить импорт российской нефти по морю. Импорт нефти по трубопроводу «Дружба» может пока продолжаться.
Болгария и Чехия могут выйти из эмбарго на нефть из России, сообщает Forbes со ссылкой на швейцарскую газету Le Matin. Еврокомиссия согласилась на аналогичные исключения для Венгрии и Словакии. newsmaker.md