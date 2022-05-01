Сейчас у «Мерседеса» есть всего три модели с механической коробкой передач. Объявлено, когда в гамме останутся только двухпедальные автомобили
Компания Mercedes прекратит производство машин с МКПП в 2023 году, сообщает издание Automobilwoche. В компании полагают, что с ростом спроса на электромобили продолжать выпускать механические коробки бесперспективно.
Сейчас в европейской гамме моделей Mercedes механические коробки остались лишь у младших моделей А и B-класса, а также у CLA. В США такие варианты и вовсе не предлагаются уже давно.
Переход на электромобили не предполагает дальнейшего использования механических коробок. Правда, марка Jeep в прошлом году представила концептуальный Wrangler на электротяге, который сохранил такую трансмиссию, но это экзотичное решение было призвано показать, что на бездорожье такая коробка все еще актуальна. В случае с «Мерседесами» даже «Гелендвагену» ее не сохранят, если информация Automobilwoche верна.
Кстати, в апреле Mercedes представил флагманский электрический кроссовер EQS SUV. Он будет конкурировать с Audi e-tron и BMW iX. Новинка во многом стоит на полступени выше обычных «Мерседесов» — чуть ближе к «Майбахам». Источник