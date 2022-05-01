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Mercedes-Benz прекратит выпуск автомобилей с механическими коробками передач

Mercedes-Benz прекратит выпуск автомобилей с механическими коробками передач

Сейчас у «Мерседеса» есть всего три модели с механической коробкой передач. Объявлено, когда в гамме останутся только двухпедальные автомобили

Компания Mercedes прекратит производство машин с МКПП в 2023 году, сообщает издание Automobilwoche. В компании полагают, что с ростом спроса на электромобили продолжать выпускать механические коробки бесперспективно.

Сейчас в европейской гамме моделей Mercedes механические коробки остались лишь у младших моделей А и B-класса, а также у CLA. В США такие варианты и вовсе не предлагаются уже давно.

Переход на электромобили не предполагает дальнейшего использования механических коробок. Правда, марка Jeep в прошлом году представила концептуальный Wrangler на электротяге, который сохранил такую трансмиссию, но это экзотичное решение было призвано показать, что на бездорожье такая коробка все еще актуальна. В случае с «Мерседесами» даже «Гелендвагену» ее не сохранят, если информация Automobilwoche верна.

Кстати, в апреле Mercedes представил флагманский электрический кроссовер EQS SUV. Он будет конкурировать с Audi e-tron и BMW iX. Новинка во многом стоит на полступени выше обычных «Мерседесов» — чуть ближе к «Майбахам».
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  • Сегодня, 09:31
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