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Спыну о поставках электроэнергии на июнь: Energocom продлил контракт еще на месяц

Спыну о поставках электроэнергии на июнь: Energocom продлил контракт еще на месяц

Energocom продлил договор еще на месяц по цене 59,90 долл./МВтч с МРЭС. Кроме того, Energocom подпишет контракт на поставку электроэнергии на 30% с «Энергоатомом» (украинская государственная компания). Средневзвешенная цена на электроэнергию за июнь составит примерно 65,03 долл./МВтч. Об этом сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

"Кроме того, с завтрашнего дня вступают в силу правила рынка электроэнергии. Мы придерживаемся европейской практики организации оптового рынка электроэнергии.

Новшество предполагает, в частности, организацию балансирующего рынка и механизм выплаты небалансов. Эти механизмы действуют между участниками оптового рынка электроэнергии и не затрагивают напрямую конечных потребителей. После многих задержек сегодня мы можем сказать, что приближаемся к европейским стандартам в этом секторе. Мы полны решимости завершить реформы", - подытожил Спыну.

Отметим, сегодня в полночь истекает срок действия контракта с Кучурганской электростанцией, которая обеспечивает Молдову 70% электроэнергии. Также истекает срок договора с украинской компанией, которая обеспечивает нас еще 30% электроэнергии.

Point.md
  • Вчера, 20:58
  • DTV
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