Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза за поддержку спецоперации на Украине. Такое заявление Боррель сделал во вторник по прибытии на саммит ЕС.
"Патриарх, да, я думаю он должен быть там", - заявил Боррель, отвечая на вопрос журналистов, пойдет ли Брюссель на включение предстоятеля Русской православной церкви в черный список ЕС в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. В то же время он подтвердил, что работа над списком еще не закончена. "Неделю назад я бы со всей определенностью сказал, что да. Необходимо дать Еврокомиссии возможность завершить эту работу", - сказал Боррель.
В понедельник в ходе первого дня саммита ЕС лидеры сообщества достигли политической договоренности по шестому пакету санкций. После месяца дискуссий они смогли договориться об облегченном отложенном эмбарго на закупки нефти из России, под которое попадут только танкерные поставки, причем запрет вступит в силу не ранее конца 2022 года, трубопроводные поставки в ряд стран ЕС продолжатся. Помимо нефти и расширения черного списка, шестой пакет будет включать запрет на вещание в ЕС еще трех российских телеканалов, названия которых пока официально не озвучены и отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских банков.
Для введения этих санкций в силу они должны еще официально быть утверждены Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале ЕС, что произойдет позднее. tass.ru