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Британских школьников начнут кормить насекомыми

Британских школьников начнут кормить насекомыми

В школьных столовых Британии будут подавать блюда с измельченными насекомыми. Проект стартует уже на этой неделе. В нем примут участие дети от четырех до 11 лет из четырех образовательных учреждений Уэльса, пишет издание Metro.

В меню школьных столовых, как правило, входит лазанья, паста, а также фиш-энд-чипс. Тем не менее авторы исследований о детском питании уверены, что новые блюда будут пользоваться успехом у учащихся, передает mir24.tv

«Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не как о еде будущего», – признался ученый Кристофер Бир.

По его словам, в насекомых содержится много белков и витаминов. Кроме того, фермы по их разведению наносят меньше вреда экологии, чем птицефабрики.

Ранее сообщалось, что в России запускают первую сверчковую ферму. Из муки насекомых будут делать хлеб, макароны и даже спортивное питание.

mir24
  • Сегодня, 16:35
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