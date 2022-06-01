В школьных столовых Британии будут подавать блюда с измельченными насекомыми. Проект стартует уже на этой неделе. В нем примут участие дети от четырех до 11 лет из четырех образовательных учреждений Уэльса, пишет издание Metro.
В меню школьных столовых, как правило, входит лазанья, паста, а также фиш-энд-чипс. Тем не менее авторы исследований о детском питании уверены, что новые блюда будут пользоваться успехом у учащихся, передает mir24.tv
«Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не как о еде будущего», – признался ученый Кристофер Бир.
По его словам, в насекомых содержится много белков и витаминов. Кроме того, фермы по их разведению наносят меньше вреда экологии, чем птицефабрики.
Ранее сообщалось, что в России запускают первую сверчковую ферму. Из муки насекомых будут делать хлеб, макароны и даже спортивное питание.