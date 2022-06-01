В Приднестровье подорожало топливо - в ночь с 1-го на 2-е июня поменялись цены на бензин и дизтопливо. Выросла цена на все виды топлива, которое стало дороже на 1 рубль.
Последнее подорожание топлива было 21 мая текущего года. Тогда рост цен коснулось только бензина, которое стало дороже сразу на 1 рубль, независимо от марки. Цены на дизельное топливо оставались без изменений.
Цены опубликованы на официальной странице фирмы "Шериф".
Также, можно обратить внимание, что из списка предоставляемого к продаже топлива, исчез бензин А-92. Но на некоторых заправках можно увидеть объявления, что данный вид топлива продается по талонам.
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН:
A-98 – 26,00 руб. за 1 литр, до повышения было – 25,00 руб.;
A-95 премиум – 25,00 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,00 руб.;
A-95 – 24,70 руб. за 1 литр, до повышения было – 23,70 руб.;
ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:
DT евро – 23,30 руб. за 1 литр, до повышения было – 22,30 руб.; DT дизель – 23,10 руб. за 1 литр, до повышения было – 22,10 руб.