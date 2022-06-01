Ежедневно с 9:00 до 21:00 сотрудники аварийно-спасательных подразделений будут наблюдать за отдыхающими с вышек и контролировать порядок по береговой линии.
В этом году на территории республики для безопасного отдыха выделены десять участков на берегах водоёмов, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Это восемь городских пляжей: два – в Тирасполе, по одному – в Бендерах, Слободзее (в молдавской части), Григориополе, Дубоссарах (на нижнем бьефе), Рыбнице и Каменке. Рекомендованы также пляжи у озера Шмалены в Рыбницком районе и Кучурганского водохранилища в Днестровске. Дно в этих местах проверено водолазами и безопасно для купания.
На несанкционированных пляжах спасатели отдыхать не советуют.
Спасатели напоминают, что употребление алкоголя на пляже приводит к трагическим последствиям.
Сотрудники спасательного ведомства просят следить за своими детьми, не оставлять их ни на секунду без внимания.
Будьте крайне осторожны! Приятного всем летнего отдыха.