Dnestr.TV

 
0

Спасатели ГУпЧС заступили на пляжи

Спасатели ГУпЧС заступили на пляжи

Ежедневно с 9:00 до 21:00 сотрудники аварийно-спасательных подразделений будут наблюдать за отдыхающими с вышек и контролировать порядок по береговой линии.

В этом году на территории республики для безопасного отдыха выделены десять участков на берегах водоёмов, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Это восемь городских пляжей: два – в Тирасполе, по одному – в Бендерах, Слободзее (в молдавской части), Григориополе, Дубоссарах (на нижнем бьефе), Рыбнице и Каменке. Рекомендованы также пляжи у озера Шмалены в Рыбницком районе и Кучурганского водохранилища в Днестровске. Дно в этих местах проверено водолазами и безопасно для купания.

На несанкционированных пляжах спасатели отдыхать не советуют.

Спасатели напоминают, что употребление алкоголя на пляже приводит к трагическим последствиям.

Сотрудники спасательного ведомства просят следить за своими детьми, не оставлять их ни на секунду без внимания.

Будьте крайне осторожны! Приятного всем летнего отдыха.

Служба спасения - 101.
  • Сегодня, 08:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна