Кодекс об административных правонарушениях Приднестровья был дополнен термином «побои» и наказанием за «нанесение побоев», а также уточнением по срокам административного задержания лиц, находящихся в состоянии опьянения.
Соответствующий закон «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» принят Верховным Советом, утвержден Президентом ПМР и вступит в силу 13 июня 2022 года, передает newspmr.com.
Согласно обновленной редакции КоАП ПМР, «побои – это удар и (или) удары, умышленно нанесенные по любым частям тела человека с причинением физической боли и (или) поверхностных повреждений».
Также Кодекс дополнен статьей о наложении административного штрафа в размере от 10 до 50 РУ МЗП либо привлечению к обязательным работам на срок до часов за нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Кроме того, нормативом уточнен срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения – исчисляется с момента со времени его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его административного задержания не может превышать 48 часов.