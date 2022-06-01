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Внесены изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях ПМР

Внесены изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях ПМР

Кодекс об административных правонарушениях Приднестровья был дополнен термином «побои» и наказанием за «нанесение побоев», а также уточнением по срокам административного задержания лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Соответствующий закон «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» принят Верховным Советом, утвержден Президентом ПМР и вступит в силу 13 июня 2022 года, передает newspmr.com.

Согласно обновленной редакции КоАП ПМР, «побои – это удар и (или) удары, умышленно нанесенные по любым частям тела человека с причинением физической боли и (или) поверхностных повреждений».

Также Кодекс дополнен статьей о наложении административного штрафа в размере от 10 до 50 РУ МЗП либо привлечению к обязательным работам на срок до часов за нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, нормативом уточнен срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения – исчисляется с момента со времени его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его административного задержания не может превышать 48 часов.

Василий Бегунов, newspmr.com
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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