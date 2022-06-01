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Истекший срок действия паспортов граждан Молдовы был продлен

Истекший срок действия паспортов граждан Молдовы был продлен

Начиная с 1 июня, срок действия паспортов граждан Молдовы, истекший с 1 января 2020 года по 30 декабря 2022 года, продлевается до середины 2023 года.
По словам премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, власти приняли решение продлить срок действия молдавских паспортов, так как многие граждане уже третий год по объективным причинам не могут приехать в страну, чтобы поменять документ, передает noi.md

«Многие наши граждане не могли вернуться домой во время пандемии, а теперь это сложно из-за войны. И у нас значительно вырос спрос на документы. Везде длинные очереди, в том числе и в наших консульствах за границей», — объяснила Гаврилица.

Она подчеркнула, что это продление автоматическое, и для него не нужно приходить в консульство или центр госуслуг.

«Паспорта будут считаться продленными. Такой мерой воспользовались многие страны, которые сталкиваются с теми же проблемами. Мы должны оповестить специализированные международные организации и во время сканирования паспорта будет видно, что он годен до 30 июня 2023 года», — заключила премьер.

noi.md
  • Сегодня, 09:13
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