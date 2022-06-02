Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. фото: novostipmr.com
Неурегулированный конфликт между Молдовой и Приднестровьем длится уже порядка 30 лет, и «молдавская сторона не сделала ни шагу навстречу цивилизованному мирному» его разрешению. Об этом заявил 2 июня, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев добавив, что новая объективная реальность такова — необходимо признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно независимость Приднестровья, пишет EADaily
«Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее подписанные договоренности не соблюдаются, блокируются поставки определённых категорий продуктов, лекарств и так далее. То есть сегодня фактически мы находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причём остановленного и разрушенного именно по инициативе Молдовы», — отметил дипломат.
При этом, констатировал Игнатьев, Кишинев хочет максимально интегрироваться с Румынией. По его словам, территория Молдовы, несмотря на закрепленный в Конституции нейтралитет, уже освоена блоком НАТО.
«Республика Молдова на сегодняшний день находится в фарватере абсолютно западной политики. Вообще, это государство находится под плотным внешним управлением и контролем», — заключил Виталий Игнатьев.
Ранее глава приднестровского внешнеполитического ведомства говорил, что так называемая унирия (воссоединение) Молдовы и Румынии уже произошла как минимум на военно-политическом, общественно-образовательном и правовом уровнях, и «осталось буквально утрясти несколько заключительных формальностей». Поэтому сейчас самый реалистичный вариант завершения приднестровского конфликта — это цивилизованный «развод» Молдовы и Приднестровья. Однако крайне важно, чтобы любые проекты были реализованы исключительно мирным путем «на основании мандата, выданного народом.
Как сообщало EADaily , президент Молдовы Майя Санду заявила, что у Кишинева есть принципиально важное условие по приднестровскому урегулированию — не препятствовать евроинтеграции Кишинева. После того как власти Молдовы подали заявку на вступление в Евросоюз, Тирасполь отреагировал, сказав, что такая позиция свидетельствует об отказе Кишинева от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования. В этой связи МИД Приднестровья обратился к международному сообществу с предложением «признать существующую более 30 лет реальность в виде Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения с ПМР».