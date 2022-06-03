В Молдове за ношение георгиевской ленты 9 Мая полиция выписала штрафы почти на 600 тыс. леев. Об этом сообщил порталу Anticorupție.md глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану. По словам Чернэуцану, из суммы выписанных штрафов уже оплатили 112 тыс. леев, сообщает newsmaker.md
«Было установлено, что около 340 человек нарушили закон. Из них около 220 человек уже идентифицировали. Более 100 человек еще предстоит найти. Мои коллеги используют программу распознавания лиц», — сказал Чернэуцану. Глава полиции также отметил, что на всех депутатов, нарушивших закон, тоже составили протоколы.
Глава МВД РМ Анна Ревенко на телеканале TV8 заявила, что в половине случаев люди уже были идентифицированы и оштрафованы. По словам министра, 36 человек, нарушивших закон, являются государственными чиновниками. Глава ведомства подчеркнула, что 9 мая правоохранительные органы действовали корректно, дистанционно фиксируя нарушения, чтобы избежать возможных провокаций и ссор.
«Из более чем 300 зафиксированных лиц, в 50% случаев были составлены протоколы и уже переданы тем, кто взял на себя ответственность носить эту ленту. У нас нет цифр, сколько людей не согласилось с этими протоколами, потому что у нас еще нет повесток. Для нас было важно обеспечить 9 мая баланс между действиями правоохранительных органов и обеспечением спокойствия и общественного порядка. Все заметили, насколько напряженным было общество в тот день. Вот почему мы пошли по формуле фиксирования нарушений после самого события», — рассказала Ревенко.
В МВД уточнили, что за нарушение закона о запрете символов, «продвигающих военную агрессию» были привлечены к ответственности бывшие президенты страны (Игорь Додон, Владимир Воронин), депутаты, советники и депутаты Народного собрания Гагаузии.
«36 высокопоставленных чиновников, которые 9 мая носили георгиевскую ленту, получили повестки и на их имя были составлены протоколы. Я не знаю, если все выполнили эти обязательства. Те, кто хочет подать в суд, имеют полное право. Мы живем в стране, где укореняется демократия!. После 9 мая были и инциденты, в общественных местах появились запрещенные символы, и полиция во всех случаях отреагировала. Сразу после 9 мая сократились случаи пропаганды символов военной агрессии», — заключила Анна Ревенко.
Напомним, согласно принятому в канун Дня Победы закону, в Республике Молдова запрещено выставлять на обозрение, создавать, распространять или владеть на виду символами, которые используются в контексте военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности. Это георгиевская лента, а так же буквы V и Z, используемые в качестве отличительных знаков российской армией во время спецоперации по освобождению Украины от неонацистов.
Как сообщало EADaily , ранее Ревенко потребовала от своих подчиненных как можно скорее задокументировать все «нарушения», совершенные 9 мая. Полиция предупреждала, что будет штрафовать всех, невзирая на ранг и статус, включая ветеранов. Президент Молдовы Майя Санду назвала георгиевскую ленту «ложной ценностью, место которой на свалке истории». За её ношение предусмотрен штраф от $ 250 до $ 500 (4500 до 9000 леев) для физических лиц и вдвое больше для юридических.