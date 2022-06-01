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Легальное использование беспилотников

Легальное использование беспилотников

Нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве будет регламентироваться законодательством Приднестровья, кроме детских летающих игрушек и квадрокоптеров с небольшой несущей способностью.

Соответствующий пакет законопроектов, регулирующих использование беспилотных летательных аппаратов, успешно прошел слушания и принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики в окончательном чтении, сообщает NewsPMR.Com

Изменения вносятся одновременно в десять законов ПМР. В частности, вносятся дополнения в Воздушный кодекс для уточнения понятийного аппарата. Для возможности пресечения нелегального нахождения БПЛА в воздушном пространстве вносятся изменения и дополнения в законы «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», «О государственной службе безопасности ПМР», «О внешней разведке ПМР», «О государственной охране», «О милиции», «О внутренних войсках», «Об обороне», «О государственной границе ПМР».

Согласно принятым изменениям, беспилотники:

1. С грузоподъемностью менее 0,15 кг (детские игрушки, квадрокоптеры с маленькими камерами) могут использоваться без учета и регистрации.

2. Со взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг подлежат учету в уведомительном порядке.

3. С максимальной взлетной массой свыше 30 кг необходимо регистрировать и их использование будет контролироваться достаточно тщательно.

В законе прописаны нормы, позволяющие силовым структурам пресекать нелегальное нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Приднестровья. Также приднестровское законодательство обзаведется новыми понятиями: беспилотное воздушное судно и беспилотная авиационная система. Параллельно к этому вводятся нормы для возможности пресекать нелегальное нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве.

Полномочия по контролю и надзору за использованием воздушного пространства перешли к главе государства. Порядок исполнения принятых законопроектов будет прописан в нормативных правовых актах Правительства ПМР.

В настоящее время на территории, согласно указу главы государства, введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без предварительного согласования с Министерством госбезопасности ПМР. Такое решение руководством республики было принято после того, как на территории Приднестровской Молдавской Республики произошла серия террористических актов, в том числе с использованием БПЛА.
  • Сегодня, 09:39
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