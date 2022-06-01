Кабинет министров Приднестровской Молдавской Республики поддержал инициативу, касающуюся упрощения системы заключения договоров при взаимодействии предприятий жилищно-коммунального хозяйства и абонентов.
Предлагается изменить способ заключения договоров основных услуг для населения с письменной на совершение конклюдентным путем(молчаливое согласии лица вступить в договор), что должно упростить взаимоотношения между коммунальными службами и гражданами, пишет NewsPMR.Com
К примеру, в период пандемии возникли трудности по перезаключению договоров – действующие ограничения привели к росту очередей, которые со временем только увеличивались. Чтобы избежать этого, необходимо изменить способ заключения таких соглашений.
Конклюдентное действие – это действие, свидетельствующее о молчаливом согласии лица вступить в договор.
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Конклюде́нтные действия (от лат. concludo — заключаю, делаю вывод) — это действия лица, которые показывают своим поведением желание вступить в определенные правоотношения (например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении (лицо не производит никаких воле изъявлений, ни устно, ни в письменной форме, а выводы о нём и его намерениях можно сделать лишь по его поступкам).
По словам замминистра экономического развития Евгения Гроссула, на сегодняшний день складывается ситуация, при которой не по всем видам жилищно-коммунальных услуг отношения между указанными субъектами оформляются договорами в письменной форме. Например, договоры в письменной форме заключаются не всеми субъектами, предоставляющими услуги в сферах теплоснабжения, сбора и вывоза ТБО, содержание ремонта зданий, технического обслуживания и ремонта лифтов.
«Для субъектов естественных монополий утверждены типовые формы договоров, которые в силу прямого указания ст. 555 Гражданского кодекса носят публичный характер. При этом институт публичного договора исключает право коммерческой организации отказаться от заключения такого договора. Но обязанность заключить такой договор сохраняется как для потребителя, так и для поставщика», - пояснил представитель Минэкономразвития ПМР.
Согласно данным ведомства, в прошлом году в отношении более 14 тысяч недвижимых объектов произошла смена собственника, а перезаключенных договоров на предоставление коммунальных услуг – в разы меньше. Из представленных цифр следует, что не во всех случаях новый собственник недвижимых объектов своевременно перезаключает договоры на предоставление коммунальных услуг.
«Принятие проекта позволит высвободить и перераспределить экономические, временные и трудовые затраты предприятий сферы естественных монополий на подготовку, печать и заключение договоров», - заявил Евгений Гроссул.
Кроме того, правительство предлагает установить перечень коммунальных услуг, попадающий под действие предлагаемого порядка.
В многоквартирных жилых домах речь идет об услугах электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения. Также сюда относится сбор и вывоз ТБО, содержание и ремонт жилфонда, санитарное содержание здания и придомовой территории, а также техобслуживание и ремонт лифтов.
Что касается частных домовладений – проект предусматривает услуги по электроснабжению, водоснабжению, а также газоснабжению и теплоснабжению в случае, если дом подключен к централизованным сетям. Фактически, согласие на предоставление данных услуг будет подтверждаться оплатой этих услуг потребителями. Договоры по вывозу ТБО собственники частных домов заключают отдельно.
«Принятие данного проекта позволит обеспечить прозрачность и общедоступность содержания условий договора, облегчение доказывания в суде наличия договорных отношений, удобство для граждан, которым нет необходимости тратить время на обход всех организаций для заключения письменных договоров», - подчеркнул Евгений Гроссул.
Письменная форма договоров сохранится для нестандартных ситуаций, например, если в силу определенных причин в договоре необходимо отразить особенности исполнения сторонами своих обязательств. Как и прежде, письменно, будут заключаться договоры с юридическими лицами.
По предварительным подсчетам, отсутствие необходимости письменного перезаключения договоров позволит сэкономить коммунальным предприятиям порядка 4,5 млн рублей ПМР.